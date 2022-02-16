شكرا لقرائتكم خبر 9 قتلى في هجوم إرهابي على مقديشو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشرطة الصومالية أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا في سلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة، شنها إرهابيون في العاصمة مقديشو.

وأفاد سكان بسماع سلسلة انفجارات قوية بدأت قبل منتصف الليل بقليل في جنوب شرق المدينة، تلتها ساعات من إطلاق النار بالأسلحة الآلية وقصف بقذائف الهاون.

وصرح رئيس الاستخبارات السابق أحمد فقي، «ما رأيناه الليلة الماضية في مقديشو يظهر أن حركة الشباب الإرهابية لا تزال تشكل تهديدا محتملا للسلام هناك بعد طردها عسكريا من العاصمة في 2011».

وذكر متحدث باسم الشرطة أن المهاجمين سيطروا لفترة وجيزة على مركز للشرطة في المدينة، وتم تدمير عدد من المباني في أعمال العنف.

وقال مواطن يدعى محمود إبراهيم، وهو أب لثلاثة أبناء، «انهار منزلنا بالكامل بسبب الانفجار وفقدنا أخا مسنا»، وتم التأكد من وجود طفلين بين القتلى.

وذكرت الشرطة أن المهاجمين اجتاحوا نقاط تفتيش عدة لدخول مقديشو، كما تم استخدام التفجير بسيارات مفخخة.