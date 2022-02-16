شكرا لقرائتكم خبر عن وفد مجلس النواب يلتقط صورا تذكارية أمام رمز الصداقة المصرية السوفيتية بأسوان ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط وفد مجلس النواب الذى يزور محافظة أسوان حاليا، والمهندس أشرف المحمدى محمد حجازى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، صورا تذكارية أمام رمز الصداقة المصرية السوفيتية، وذلك على هامش الزيارة التى يجريها وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب للوقوف على ما يجرى فى المحافظة من مشروعات ومتابعة ملف الزراعة والصيد وكل ما يتعلق بالزراعة والرى.

واستعرض حجازى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، مراحل إنشاء النصب، لافتا إلى أنه كان قد تم طرح مسابقة بين المهندسين المعماريين والشركات الخاصة بالتنفيذ المعمارى، مشيرًا إلى أنه يجسد روح التعاون بين مصر والاتحاد السوفيتى فى إنشاء وتشغيل السد العالى بعد اكتمال بنائه عام 1964.

وتابع: "صمم المهندس المعمارى الروسى يورى أومليتر شينكو، نصب الصداقة المصرية الروسية الذى تم بناؤه فى عام 1967 على شكل زهرة اللوتس المفتوحة والمكونة من 5 ورقيات".

ومن جانبه، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن السد العالى بمثابة صمام الأمان، متسائلا عن كيفية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية لتوجيهها للأراضى المستصلحة حديثا وخاصة منطقة توشكى فيما يخص أسوان على سبيل المثال.

ولفت حجازى إلى أن هناك آليات حديثة جدل للتعامل فى هذا الصدد، وأن السد العالى يحظى باهتمام كبير جدا من قبل القيادة السياسية.