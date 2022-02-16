شكرا لقرائتكم خبر عن وفد رفيع المستوى من أعضاء البرلمان الإماراتى يزور متحف الحضارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وفدًا رفيع المستوى من أعضاء البرلمان الإماراتى برئاسة صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر، والمشاركة في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي سيعقد في مدينة القاهرة يوم السبت 19 فبراير.

وكان الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، وفيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، في استقبالهم مرحبين بهم في مصر والمتحف، حيث قدما لهما نبذة عن الموقع الفريد للمتحف الذي يقع في مدينة الفسطاط أول عاصمة إسلامية، وعملية انشائه والكنوز المعروضة به والتي تحكي قصة الحضارة المصرية عبر العصور التاريخية المختلفة.

وفيما قام رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له بجولة اصطحبهم فيها باسم روؤف أمين المتحف، تعرفوا خلالها على قاعة العرض الرئيسية وما بها من كنوز ، وقاعة المومياوات الملكية التي أصبحت محط أنظار العالم ومصدر جذب للزائرين، وأبدى الوفد اهتمامًا كبيرا بما شاهدوه من مقتنيات أثرية.

وفي ختام الزيارة سجل رئيس المجلس الوطني الاتحادي، كلمة في دفتر كبار الزوار الخاص بالمتحف، أعرب فيها عن سعادته بتواجده اليوم في المتحف والذي وصفه بالصرح الشامخ والشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة التي أغنت الفكر البشري بثقافتها وعلومها.