شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى سابق: مشاركة الرئيس السيسى بالقمة الأفريقية الأوروبية تأتى فى توقيت مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية الأوروبية، هامة للغاية وتأتي في توقيت مهم، لاسيما لمناقشة دعم القارة الأفريقية وتعزيز الاستثمارات بها في الفترة المقبلة.

أضاف حجازي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن القمة الأفريقية الأوروبية ستركز على مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الاستثمار، وادماج الاقتصاد الأفريقي في التنمية، مردفا: " الرئيس السيسي يحرص على توطين التكنولوجيا في القارة الأفريقية، وجذب الاستثمارات للقارة السمراء، والتركيز على دعم أفريقيا في الأمور الصحية وتعزيز ملف اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا".

وتابع: "يحرص الرئيس السيسي في كل زيارة على إجراء اللقاءات الثنائية، لدعم الاقتصاد المصري، لاسيما في بلجيكا، التي تتمتع بشركات كبيرة في مجالات التكريك وإدارة الموانئ وغيرها من المجالات المختلفة، والخبرة البلجيكية معروفة أيضا في الصناعات العسكرية، واصطحاب الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية، خلال الزيارة دليل على أن هذا البعد العسكري هاما ورئيسيا خلال هذه الزيارة الهامة".

وأكمل السفير محمد حجازي: "مباحثات الرئيس السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي، ولقائه ملك بلجيكا، بمثابة حديث عن ثقل مصر السياسي، ونجاح مصر نجاحا لأوروبا، وتحدثت الدول كثيرا عن أن أمن واستقرار مصر أمن واستقرار لأوروبا، كما لمصر دورا كبير في القضية الفلسطينية وكافة أزمات المنطقة وأفريقيا، وتعد التنمية هي المخرج الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمان للدول".