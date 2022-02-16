شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تنمية بحيرة السد العالى": تماسيح بحيرة ناصر لا تهدد الثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى سيد جاد الرب، رئيس فرع هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، ما يثار بشأن التهام تماسيح بحيرة ناصر للأسماك وانها تهدد الثروة السمكية قائلا:" هذا الكلام عار تماما من الصحة وغير حقيقى.

وأضاف جاد الرب خلال كلمته اليوم أثناء تفقد وفد من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، محافظة أسوان وتفقد بحيرة ناصر لمتابعة ما يتم من أعمال بها، أن هذه القصة المتعلقة بتهديد التماسيح للثروة السمكية خاطئ، ووفقا لدراسة تمت فى عام 2019 يوجد بالبحيرة 12 الف تمساح، المؤثر منهم 20% فقط، وتم عمل تشريح لجسم أحد التماسيح للوقوف على نسبة الأسماك التى يتغذى عليها اتضح انها لا تجاوز 1% من حجم ما يأكله.

وتابع:" أخر حاجة ممكن ياكلها التمساح هى السمكة الحية، بياكل اى حاجة كيتة وشوية زلط، ووجودة فى البحيرة يأتى فى إطار التوازن البيولوجي، خاصة وأنه بياكل كل 15 يوم تقريبا".

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.