نائبة التنسيقية تشارك كمتحدثة في جلستين حواريتين في الأسبوع "الإفريقي - الأوروبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شاركت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، كمتحدثة رئيسية في جلستين من الجلسات الحوارية المنعقدة أثناء الأسبوع (الإفريقي الأوروبي).

كانت الجلسة الحوارية الأولى عن مهارات القرن الواحد والعشرين في حقبة الجائحة، وشاركت النائبة أميرة صابر، تجربتها في الحصول علي ماجستير دراسات التنمية والدراسة في انجلترا في نفس العام الذي مارست فيه مهامها كبرلمانية، وكيف أثرت الجائحة ايجاباً في فتح آفاق التعليم عن بعد والاستفادة المثلى من الفرص المختلفة للمنح التعليمية دون الحاجة إلي مغادرة البلاد.

كما تحدثت النائبة أميرة صابر، عن التحديات التي فرصتها الجائحة والعوائق أمام العملية التعليمية خاصة في الدول النامية ما يستلزم جهوداً أكبر للتشبيك بين الدول المتقدمة والدول النامية للاستفادة في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وكانت الجلسة النقاشية الثانية بين الشباب وصناع السياسات لمناقشة أفضل السبل للاستجابة لتغير المناخ في إطار تخوفات وطموحات الشباب في المستقبل، وتحدثت فيها النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن استعدادات مصر لقمة المناخ القادمة وعلى ضرورة إشراك الشباب في قلب المفاوضات، وكل ما يتعلق بقضايا المناخ، مؤكدة على أن استضافة مصر للقمة القادمة " فرصة ذهبية " للقارة الافريقية ولكل دول الجنوب العالمي ليسمع العالم أصواتهم و تتضح له رؤاهم.

يذكر أن الجلسة، شارك فيها سكوت ماكدونالد الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة ونايجل توبينج ممثل الأمم المتحدة رفيع المستوى لمؤتمر المناخ COP 26 وماري روبنسون أول امرأة تتولى منصب رئيس لأيرلندا و فرانز تيمرمانس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، والسفير رؤوف سعد من وزارة الخارجية المصرية.