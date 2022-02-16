إدراج 3 مراكز جديدة ضمن المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" في بني سويف



محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إدراج 3 مراكز جديدة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة "، و هي الواسطى، وبني سويف، والفشن، في حين جرى تأجيل مركزي إهناسيا وسمسطا إلى المرحلة الثالثة.

وأشار المحافظ إلى تكليف رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات بسرعة الانتهاء من إعداد خطة عمل شاملة للمشروعات المطلوبة ومتطلبات ومراحل التنفيذ والجداول والخطط الزمنية للأعمال، مع البدء في عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي مع الأهالي بتلك القرى، حتى يتسنى الوقوف على أهم وأبرز المطالب والاحتياجات لسرعة تنفيذها طبقًا للأولويات، مع قيام الجهات المعنية بقطاعات العمل المختلفة بتجهيز المقايسات والتصميمات عن المواقع بالقرى التي سيجري تنفيذ المشروعات بها.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في الصالون الثقافي الذي أقيم ضمن فعاليات يوم القرية الذي تنظمه وحدة السكان بالمحافظة، بمقر الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء، بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، وعضوي مجلس النواب محمد سيد كامل، ومحمد رجب، والمحاسب هاني الجويلي، رئيس مركز بني سويف، ووكلاء الوزارات ومديري قطاعات الصحة والتربية والتعليم والأبنية التعليمية والتموين والتضامن والزراعة والري والمنطقة الأزهرية ومطرانية بني سويف.

وأوضح محافظ بني سويف، أن المبادرة تشمل كافة مناحي حياة المواطن، وكل الخدمات التي يتعامل معها بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن التطوير المزمع تنفيذه بتلك القرى يرتكز على 3 محاور رئيسية، يتضمن المحور الأول تحسين خدمات البنية الأساسية، فيما يشمل المحور الثاني تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة، بينما يرتكز المحور الثالث على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، من خلال إنشاء مصانع جديدة بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية، والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها.