بالصور.. محافظ أسوان يفتتح فعاليات "تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء"



محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر "تنمية الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء" في الفترة من 16 حتى 19 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من عمداء الكليات والباحثين والمتخصصين والنقابين والتنفيذيين.

وأكد اللواء أشرف عطية، حرص المحافظة بجميع أجهزتها على دعم كافة الجهود المبذولة من أجل وضع رؤية مستقبلية تساهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بأسوان، من خلال استثمار كافة الموارد والمقومات والإمكانيات المتاحة واستغلالها للتوسع في إنشاء المزارع الحيوانية والداجنة والسمكية وغيرها من مشروعات التنمية الزراعية والحيوانية، مشيرًا إلى محورية دور البحث العلمي في المرحلة الحالية من أجل مواجهة العديد من التحديات والمشاكل التي تؤرق المواطنين، ومنها انتشار ظاهرة الكلاب الضالة، وغيرها من الظواهر السلبية التي تحتاج إلى آليات وأساليب علمية لمواجهتها وإيجاد الحلول الجذرية لها.

وأشاد بجهود وزارة الزراعة بقيادة الوزير السيد القصير، ودورها الفعّال بالتنسيق مع كلية الطب البيطري بأسوان لتنظيم سلسلة من القوافل البيطرية، التي تهدف إلى توفير كافة أوجه الرعاية للثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض والأوبئة، بجانب توفير برامج التوعية للمزارعين للعمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة لديهم.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن المؤتمر يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الأداء التناسلي والإنتاجي، خاصة لدى صغار المزارعين في جميع قرى الصعيد، موضحًا أن فعاليات المؤتمر تشمل العديد من المناقشات والمحاضرات العلمية وورش العمل في عدد من المجالات المتخصصة، منها رعاية الحيوانات الأليفة وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى التحسين الوراثي ورفع الكفاءة التناسلية في حيوانات المزرعة، فضلاً عن أهمية الذبح بالمجازر، والرقابة على منتجات اللحوم والألبان، وغيرها من الموضوعات الحيوية التي تصب في صالح المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وفى ختام فعاليات الافتتاح، سلم محافظ أسوان الدروع لتكريم مسئولى المؤتمر، وأيضا مسئولي مديرية الطب البيطري والنقابة الفرعية للأطباء البيطريين، علاوة على عدد من الأساتذة والمتخصصين المشاركين بالمؤتمر.