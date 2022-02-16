السودان.. البرهان: لن نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة أو بالتوافق الوطني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ 49 دقيقة

في جديد الأزمة السودانية، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش السوداني، الفرق أول عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، أنه لن يسلم السلطة “إلا لحكومة منتخبة أو بالتوافق الوطني”.

وقال البرهان: “أيدينا ممدودة لكل المكونات لأجل تحقيق الوفاق الوطني و الوصول بالبلاد للانتخابات”.

وأكد أنه “يستحيل أن توجه القوات النظامية سلاحها لقتل أبناء الشعب السوداني”.

كلام البرهان جاء خلال تفقده منطقة “وادي سيدنا” العسكرية، حيث خاطب ضباط وضباط صف وجنود المنطقة.

وكان في استقبال البرهان رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ونوابه وقادة القوات الرئيسة وقائد منطقة “وادي سيدنا” العسكرية.

واذ أثنى على عناصر القوات المسلحة، أكد البرهان أن الجيش والقوات النظامية الأخرى لن توجه سلاحها نحو شعبها.

ويشهد السودان احتجاجات تطالب بـ”حكم مدني ديمقراطي كامل” وترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.