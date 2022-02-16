العراق.. إحباط هجمات استهدفت أبراج نقل الطاقة في محافظة صلاح الدين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ 44 دقيقة

تمكن السلطات الأمنية في العراق، الأربعاء، من إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية الفائق في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الداخلية العراقية، في بيان، تمكنت القوات من إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بواسطة عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على ركائز البرجين في خط نقل كهرباء قيارة – كركوك، وتم تفكيكهما.

وضربت سلسلة هجمات أبراج الطاقة في العراق عند صيف 2021، إذ تسببت بخسائر مادية كبيرة أدت إلى انهيار شبه كامل بمنظومة الكهرباء.

وطالت اغلب الهجمات أبراج نقل الطاقة عند المناطق الغربية والشمالية، وتم اتهام تنظيم داعش وأاطراف سياسية بالوقوف وراء التفجيرات بهدف إرباك الأوضاع وتأليب الشارع عل الحكومة العراقية.

وكانت السلطات العراقية اتخذت جملة من التدابير لوقف تلك الهجمات بتسيير فرق أمنية متحركة وإدخال الطائرات المسيرة المزودة بالكاميرات لتعقب مهاجمي أبراج الكهرباء.

برز ملف الطاقة الكهربائية في العراق بعد الاستهداف المتكرر لأبراج الطاقة في المناطق النائية، فيما تحدثت مصادر أمنية، وسياسيون عراقيون، عن جهات وأشخاص يقفون خلف تلك الحوادث، لتحقيق مكاسب مالية.

وشهدت محافظات عراقية، مؤخراً، موجة “غير مسبوقة” من عمليات استهداف أبراج نقل الكهرباء، بين المدن، خاصة تلك الواقعة، في مناطق بعيدة، وغير مأهولة بالسكان، ما يصعب حمايتها، ومنع تلك الحوادث، وهو ما دعا القوات الأمنية، إلى التحرك سريعاً، لمواجهة هذا المأزق، في ظل النقص الحاصل بتجهيزات المراقبة، والمعدات الخاصة كالمناطيد والطائرات المسيرة.

وتحملت محافظات صلاح الدين، وكركوك، وأجزاء من ديالى، النسبة الأكبر من هذه الاستهدافات، التي تتم غالباً بالعبوات الناسفة، وتفجيرها عن بعد، وهو ما يدعو القوات الأمنية، والمجتمعات المحلية، إلى الاعتقاد بأن تنظيم داعش الارهابي هو المتورط بتلك الأعمال، خاصة وأنها تقع في مناطق تشهد غالباً نشاطاً للتنظيم المتطرف.