الصين تهاجم أمريكا بشأن المبالغة في تهديد الحرب وإثارة التوتر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ 36 دقيقة

اتهمت الصين، الأربعاء، الولايات المتحدة بـ”المبالغة في تهديد الحرب وإثارة التوتر”، على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في تصريحات صحفية،إن “مثل هذه المبالغات والتضليل الإعلامي المستمر من قبل دول غربية سيوجد اضطرابات وحالة من عدم اليقين في عالم مليء بالصعوبات وسيزيد من التوتر والانقسام”.

وأضاف: “نأمل أن تضع الأطراف المعنية حدا لمثل هذه الحملات من التضليل الإعلامي، وأن تفعل المزيد لتعزيز السلام والثقة المتبادلة والتعاون”.

وتابع وانغ وين بين: “دائما ما تعمل قيادة الدولتين، الصين وروسيا، على تطوير علاقات حسن الجوار الطويلة الأمد وعلاقات التعاون ذات المنفعة المتبادلة على أسس عدم المواجهة وعدم استهداف دول ثالثة”.

ووجه قادة غربيون، بينهم رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون انتقادات للصين بسبب موقفها من أوكرانيا.

واقترحت الدول الغربية خطوات للحد من الأسلحة وبناء الثقة لنزع فتيل المواجهة، التي دفعتها إلى حث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا لأن الهجوم قد يقع في أي وقت. ونفت روسيا التخطيط للغزو.

ونبه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن أكثر من 150 ألفا من القوات الروسية لا تزال محتشدة بالقرب من الحدود الأوكرانية بعد إعلان موسكو سحب بعض من قواتها.