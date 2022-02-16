الجيش اليمني يستعيد 3 مواقع من الحوثي بمحافظة صعدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمكنت قوات الجيش اليمني من تحقيق مكاسب ميدانية في هجوم عسكري على مواقع مليشيات الحوثي شمالي شرق محافظة صعدة، شمالي البلاد.

واستعادت قوات الجيش اليمني 3 مواقع عسكرية من قبضة الحوثيين خلال هجوم مباغت في مديرية الصفراء الحدودية مع السعوية من المحافظة التي تعد المعقل الأم للمليشيات الانقلابية المدعومة من نظام إيران.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن قواته حررت بعملية هجومية خاطفة مواقع جديدة في جبهة “الرزامات” وهي “شرقان” وتلال “العزابي” و”الهديبي” في المديرية الواقعة شمالي شرق صعدة.

وأضاف البيان، أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت بشكل دقيق تعزيزات المليشيات الحوثية وقصفت التحركات القادمة من مناطق الانقلابيين للخطوط الأمامية المتقدمة.

وأسفر الهجوم الخاطف للجيش اليمني تحت الغطاء النيراني عن مقتل وجرح العديد من الميليشيات الحوثية التي كانت تتمركز في تلك التلال الجبلية، طبقا للبيان.

والخميس الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية تقدمات نوعية لألوية اليمن السعيد التي تم تجهيزها ودعمها من التحالف بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية بعد انطلاق العمليات في محافظة صعدة.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض خصوصا في شبوة ومأرب على يد قوات العمالقة الجنوبية.