واشنطن تجدّد التشكيك بالإنسحاب الروسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

لا تزال الشكوك تسيطر على الغرب حول بدء انسحاب القوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا، وعلى رأسه الولايات المتحدة.

وفي أحدث تصريح أميركي، أعلن وزير الخارجية الاميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تلاحظ أي انسحاب للقوات الروسية من الحدود مع أوكرانيا.

وقال بلينكن في تصريحات نقلتها وكالات أنباء: “لم نر أي انسحاب روسي من الحدود مع أوكرانيا”.

وأضاف: “الوحدات الروسية تواصل التحرك نحو الحدود مع أوكرانيا وليس العكس”.

بدوره، ذكر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس في وقت سابق اليوم، أن لندن لم تر حتى الآن أي دليل على أن موسكو تسحب قواتها من مواقع بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وشدد على أنه يجب الحكم على روسيا من خلال أفعالها عندما يتصل الأمر بنزع فتيل التوتر على الحدود مع أوكرانيا.

وكانت روسيا أعلنت سحب عدد من قواتها المتمركزة على الحدود مع أوكرانيا، لكن الغرب قابل هذه الخطوة بحذر شديد.