السعودية… تحبط محاولتين لتهريب 1.2 مليون قرص “إمفيتامين”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 07:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - فبراير - 2022 6:12 مساءً

في محاولاتها الدائمه لمنع هكذا أعمال, أحبطت السلطات السعودية، محاولتي تهريب وترويج 1.2 مليون قرص إمفيتامين المخدر, وجاء ذلك في بيان، نشرته المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”.

وأفاد الرائد محمد النجيدي، المتحدث باسم المديرية، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (790,321) قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه بمنطقة الرياض.

وأشار إلى أنه في عملية أخرى وبالتنسيق مع حرس الحدود، أحبطت محاولة تهريب (455,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة، والقبض على متلقيها وناقلها بمنطقة تبوك، وهو مواطن.

حبوب الافيتامين

وأضاف المتحدث باسم مكافحة المخدرات، أنه تم إيقاف المتهمين، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.