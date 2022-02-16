شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من «الناتو» بنشر مجموعات قتالية: نستعد للأسوأ مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء إن الحلف يستعد للأسوأ بشأن الأزمة الأوكرانية مع روسيا.

وأضاف “ستولتنبرغ” في تصريحات له اليوم، أن الحلف لا يرى إشارات إلى خفض التصعيد “حتى الآن” من جانب موسكو، بينما تستمر روسيا “بالتصعيد وبحشد قوات قرب أوكرانيا”.

وأضاف: “نحن مستعدون للحوار مع روسيا، ومستعدون أيضاً لأي احتمالات أخرى”، معرباً عن أمله في “أن تنخرط روسيا في المسار الدبلوماسي”.

كما أكد ستولتنبرغ أن “روسيا تحافظ على قدرات تمكنها من شن غزو شامل لأوكرانيا”، مؤكداً أن الحلف “سيرحب بأي خفض للقوات الروسية عند الحدود الأوكرانية”. لكنه حذّر من أن “أعداد القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية تزداد”، مضيفاً: “نراقب عن كثب ما تقوم به روسيا عند حدود أوكرانيا”.

وتابع: وزراء دفاع دول الحلف أوكلوا إلى قادتهم بحث نشر مجموعات قتالية في وسط وجنوب شرق أوروبا، مشيرًا إلى أن روسيا تسعى لإجبار الدول الأوروبية على الاستجابة لمطالبها بالقوة.

وشدد في تصريحاته: ليست لدينا أي معلومات حول ما تسعى روسيا لفعله بالحشود العسكرية الضخمة على الحدود.