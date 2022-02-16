شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوثق ما حدث.. اعتداء وحشي على مصري وقتل آخر بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق مشاجرة بين شابين في الكويت وسائق باص عام، والتي انتهت بضرب الشابين للسائق حتى فقد وعيه.

وأوضح النشطاء أن سائق الباص مصري، والشابين مواطنين كويتيين، حيث ظهر أحدهما وهو خالعًا ملابسه ومحكمًا يده حول رقبة السائق وخنقه بشدة حتى سقط مغشيًا عليه ولاذا بالفرار.

وذكرت إدارة الإعلام الأمني في الكويت، أن ‏سائق باص للنقل العام، تقدم لمخفر شرطة السالمية وأفاد بتعرضه للضرب من قبل شخصين ولاذا بالفرار.

وأوضحت الإدارة إنه تم تسجيل قضية اعتداء بالضرب بالواقعة وإحالتها إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، فيما جار ضبط المتهمين لاتخاذ اللازم بحقهما.

على الجانب الآخر، أفادت الشرطة الكويتية بالعثور على جثة وافد من الجنسية المصرية ملقاة على الأرض في منطقة محافظة حولي.

وتبين أن الجثة عليها آثار ضرب، كما تم العثور على ساطور بجانبها.

وانتقل رجال الأمن والمباحث إلى مكان الواقعة، حيث تم التوصل إلى غرفة القتيل.

وكانت الغرفة بالقرب من مكان الجثة، وعثر بداخلها على آثار دم.