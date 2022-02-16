شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 38 شخصاً في البرازيل بسبب الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون محليون في البرازيل اليوم الأربعاء، إن 38 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، إثر هطول أمطار غزيرة على مدينة بتروبوليس الواقعة في منطقة جبلية بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، بينما تبحث فرق الإنقاذ عن عدد من المفقودين.

وغمرت السيول شوارع المدينة، في حين أسفرت الانهيارات الأرضية أيضا عن وفيات بعد أن تجاوزت كمية الأمطار أمس الثلاثاء التوقعات لشهر فبراير شباط بأكمله.

وتعرض ما يصل إلى 80 منزلا للانهيارات الأرضية في مورو دا أوفيسينا، أحد أكثر الأماكن خطورة في الوقت الحالي، وفقا للسلطات التي تتوقع ارتفاع عدد القتلى.

ويعمل في الموقع عدد من فرق الإطفاء والدفاع المدني المحلية، فيما قال حاكم ريو دي جانيرو كلاوديو كاسترو للصحفيين في الموقع "الوضع يشبه ساحة حرب تقريبا... سيارات معلقة على أعمدة وسيارات مقلوبة والكثير من الوحل والمياه".

وأعلن مجلس المدينة الحداد ثلاثة أيام، بعد أن توقفت الحياة فعليا في المدينة، كما يتم نقل النازحين إلى المدارس وملاذات لدعمهم، واضطر ما يزيد على 300 من السكان إلى مغادرة منازلهم.