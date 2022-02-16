شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة ألمانياً بتهمة إرسال خطابات للتهديد بالقتل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت محكمة الاستئناف في مدينة فرانكفورت الألمانية، اليوم الأربعاء، وقائع محاكمة رجل بتهمة إرسال خطابات تهديد تحوي إهانات عنصرية وتهديد بالقتل وموقعة بـ "إن إس يو 0.2".

يذكر أن "إن إس يو" هو اسم لخلية من النازيين الجدد أدانهم القضاء الألماني بارتكاب سلسلة جرائم راح ضحيتها عدة أشخاص من أصول أجنبية، بالإضافة إلى شرطية ألمانية.

واستغرق الادعاء أكثر من ثلاث ساعات في تلاوة صحيفة الدعوى ضد الرجل54/ عاما/ ويدعى الكسندر هورست إم، حيث يوجه له الادعاء الاتهام بالتهديد في 67 واقعة فضلا عن محاولة الإكراه والمطالبة العلنية بارتكاب جرائم وإثارة الفتنة وانتهاك قانون الأسلحة.

وتابع المتهم تلاوة الصحيفة باهتمام وأجاب بشكل سريع ومقتضب على أسئلة القاضية عن بياناته الشخصية لكنه رفض الإجابة على سؤال عن عنوانه.

ونفى "إم" الاتهامات الموجهة إليه، بينما زُعِم أن المتهم أرسل خطابات تهديد عبر الفاكس والبريد الإلكتروني إلى أفراد عاديين وشخصيات عامة وكذلك هيئات حكومية.