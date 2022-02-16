إيران تتوقع عدد زوار الأربعينية خلال العام الحالي

وقال مجید میر أحمدي، بحسب وكالة "فارس"، إنه "ينبغي متابعة التمهيدات اللازمة مثل تشييد مصانع لانتاج الثلج في محافظات كرمانشاه وايلام/غرب/ وخوزستان/ جنوب غرب/ لان مراسم الزيارة ستجري في فصل الصيف المقبل".وتابع "نتوقع ان يبلغ اجمالي الزائرين نحو 5 ملايين وبطبيعة الحال سيتم اتخاذ قرارات تتناسب مع ظروف تفشي فيروس كورونا والالتزام بالقواعد الصحية ومنها تطعيم جرعتين او ثلاثة جرعات من اللقاحات المضادة".

ونوه الى ان "منفذ ريمدان الحدودي في محافظة سيستان وبلوجستان سيستقبل أكبر عدد من الزائرين الباكستانيين للمشاركة في مراسم الزيارة الاربعينية ولذلك ينبغي تعزيز الامكانيات الصحية والبنية التحتية لتقديم افضل الخدمات للزائرين".



وأكد على "ضرورة تفعيل امكانيات منفذي سومار وخسروي الحدوديين في محافظة كرمانشاه والاستفادة من منفذ سومار لنقل المعدات اللازمة على متن الشاحنات".