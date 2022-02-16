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تفاهمات التحالف الثلاثي وقرار الاتحادية بشأن النفط في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = المساري يكشف عن تفاهمات التحالف الثلاثي.. ويؤكد التصويت لمرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية.
ردود كردية غاضبة على قرار الاتحادية بشأن النفط.. وبارزاني يعد الحكم معاديا للاقليم وللنظام الفيدرالي.

= تكليف وزارة النفط بالتنسيق مع كردستان لإدارة ملف البترول.. وتحذير من تاخر تشريع قانون الموازنة العامة.


= العشائر تدخل على خط الأزمة السياسية.. مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي وتشكيلِ حكومة الخدمة الوطنية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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