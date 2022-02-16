انت الان تتابع خبر تفاهمات التحالف الثلاثي وقرار الاتحادية بشأن النفط في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = المساري يكشف عن تفاهمات التحالف الثلاثي.. ويؤكد التصويت لمرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية.
ردود كردية غاضبة على قرار الاتحادية بشأن النفط.. وبارزاني يعد الحكم معاديا للاقليم وللنظام الفيدرالي.
= تكليف وزارة النفط بالتنسيق مع كردستان لإدارة ملف البترول.. وتحذير من تاخر تشريع قانون الموازنة العامة.
= العشائر تدخل على خط الأزمة السياسية.. مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي وتشكيلِ حكومة الخدمة الوطنية.
= تكليف وزارة النفط بالتنسيق مع كردستان لإدارة ملف البترول.. وتحذير من تاخر تشريع قانون الموازنة العامة.
= العشائر تدخل على خط الأزمة السياسية.. مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي وتشكيلِ حكومة الخدمة الوطنية.