شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية فرنسا معلقا على مفاوضات النووي الإيراني: إما اتفاق وشيك أو أزمة حادة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأربعاء من أنه إذا لم يتم التوصل في غضون بضعة ”أيام“ إلى اتفاق في فيينا بين الجمهورية الإسلامية والدول الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني فإن العالم سيواجه ”أزمة“ انتشار نووي حادة.



وقال لودريان أمام مجلس الشيوخ الفرنسي إنه ”كلما تقدمنا أكثر، زادت إيران من سرعة إجراءاتها النووية، وكلما قل اهتمام الأطراف بالانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق 2015)، من هنا فنحن بلغنا اليوم نقطة التحول“، مؤكدا أن ”الأمر ليس مسألة أسابيع إنما مسألة أيام“.