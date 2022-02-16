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كوريا الجنوبية وإيران تبحثان استئناف واردات النفط والإفراج عن أموال مجمدة‎‎

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إن سيول أجرت محادثات مع طهران بشأن استئناف واردات النفط الخام والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.

 

وطالبت طهران مرارا بالإفراج عن حوالي سبعة مليارات دولار من الأموال المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية، بموجب العقوبات الأمريكية، قائلة ”إن سيول تحتجز الأموال رهينة“، حسب ما نقلته ”رويترز“.

وفي 29 كانون الثاني/يناير الماضي، ذكرت مصادر مطلعة لوكالة ”يونهاب“ للأنباء في كوريا الجنوبية، أن المسؤولين في سيول وطهران يخططون لعقد اجتماع عمل، الشهر الجاري، لمناقشة الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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