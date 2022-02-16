شكرا لقرائتكم خبر قيادي حوثي: سجوننا ممتلئة بالمظلومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف القيادي السابق في جماعة الحوثي الإرهابية صالح هبرة بأن سجون الجماعة باتت ممتلئة بالمظلومين. وأشار إلى أن الحوثيين كانوا يشكون سجنهم من قبل النظام السابق لكنهم باتوا سجانين اليوم للناس.

وأضاف بالقول على تويتر «سجونكم يا أنصار الله ممتلئة بالمظلومين، وأعرف جرأتكم في اختلاق الكذب والتهم والكيد بمن تريدون، بالأمس كنا نشكو سجن السلطة لأصحابنا أنصار الله، وملأنا العالم ضجيجا، واليوم نمارس في حق الأبرياء والمواطنين نفس ما كنا نشكوه. لا يوجد شيء يدوم ودوام الحال من المحال».

على صعيد آخر، عادت ناقلة النفط المهجورة صافر التي تهدد بكارثة بحرية إلى الواجهة، وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، خلال اجتماع لمجلس الأمن، التوصل إلى اتفاق مبدئي لنقل حمولة الناقلة إلى سفينة أخرى.

وقال «حققنا تقدما على صعيد الجهود الرامية لحل مشكلة الناقلة النفطية صافر، بما في ذلك اتفاق مبدئي حول اقتراح تقدمت به الأمم المتحدة يقضي بنقل الحمولة النفطية إلى سفينة أخرى».

وأشارت الأمم المتحدة قبل عشرة أيام إلى مناقشات إيجابية مع السلطات الحكومية اليمنية وميليشيات الحوثيين الإرهابية من أجل إيجاد حل عاجل لهذه الناقلة المهجورة منذ سنوات وتجنب تسرب حمولتها إلى المياه، ما من شأنه أن يتسبب بكارثة بيئية كبرى.

وفي السياق، جددت منظمة (غرينبيس) أمس تحذيرها بشأن قنبلة صافر الموقوتة، وقالت «جعلت الحرب في اليمن من الصيانة الآمنة لخزان صافر العائم مهمة مستحيلة، ومع وجود ما يقارب 1.1 مليون برميل من النفط الخام على متن السفينة، يمكن أن يؤدي وقوع أي تسرب أو انفجار إلى كارثة كبيرة على الإنسان والكوكب ويمنع الوصول إلى ميناء الحديدة وميناء الصليف الرئيسيين والحيويين للمساعدات والإمدادات الغذائية، وسوف يعرقل الوصول إلى مياه الشرب ويزيد من تلوث الهواء ويؤثر على بلد يواجه أصلا أسوأ أزمة إنسانية في العالم».

في سياق آخر، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه سيبدأ الأسبوع المقبل مشاورات مع جميع الأطراف اليمنية لتطوير خطة وإطار عمل نحو تسوية سياسية شاملة في البلاد.

وأدان المبعوث الأممي، هجمات الحوثيين عبر الحدود الإماراتية، والخطاب العدائي ضد الصحفيين، وقال «إنه رغم التصعيد المقلق، فإن إنهاء الحرب في اليمن أمر ممكن».

وأضاف «أقوم بتطوير إطار عمل نحو تسوية سياسية شاملة، بما في ذلك إنشاء عملية متعددة المسارات تستوعب الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع».

صافر في أرقام







45 سنة مرت على صناعة الباخرة.



1.1 مليون برميل نفط تحملها.



40 مليون دولار ثمن حمولتها.



2015 آخر صيانة للباخرة.



6 كلم تبعدها عن سواحل اليمن.



مشاهدات يمنية