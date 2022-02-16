الأمة الكويتي يجدد الثقة في وزير الخارجية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد مجلس الأمة الكويتي أمس الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر، بعد رفض 23 نائبا طلب طرح الثقة، مقابل تأييد 21 نائبا الطلب.

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