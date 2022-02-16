هاربون من جحيم إيران

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واستهدف الملالي بعض الرياضيين لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ومن أشهر هذه الحالات إعدام نافيد أفكاري بطل المصارعة الذي شارك في مظاهرات عام 2018، وشنق بعدها بعامين فقط، وبالتحديد في عام 2020.
واختار العشرات من الرياضيين المنفى بعد تعرضهم لسوء المعاملة من قبل السلطات على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية، ففي أولمبياد طوكيو عام 2021، كان خمسة من 29 رياضيا في فريق اللجنة الأولمبية الدولية للاجئين من الإيرانيين. وتستعرض «مكة» أشهر عمليات الإعدام التي جرت للاعبين الإيرانيين الذين سقطوا ضحايا لبطش نظام ظالم لا يعرف الرحمة، ويعيش على سفك الدماء والقتل والتخريب.
نافيد أفكاري
- بطل مصارع
- ولد في 1993
- شنق في 12 سبتمبر 2020 في سجن عادل آباد في شيراز.
- وجهت إليه تهمة «العداء لله» وإهانة المرشد الأعلى وقتل ضابط أمن خلال احتجاجات على المصاعب الاقتصادية والقمع السياسي في 2017-2018.
فروزان عبدي
فروزان عبدي (مكة)
- كانت كابتن المنتخب الوطني للكرة الطائرة.
- ولدت في 1957
- أعدمت في عام 1988. وحكم عليها في البداية بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 1981 بسبب عضويتها في جماعة مجاهدي خلق.
- ظلت رهن الاعتقال حتى إعدامها في سجن إيفين. تم إعدامها وسط نفس المذبحة التي تعرض لها السجناء السياسيون.
ماجد جمالي الفاشي
- لاعب في الكيك بوكسر
- ولد في 1988
- شنق عام 2012 في سجن إيفين. تم القبض عليه في عام 2010 بزعم اغتيال عالم نووي إيراني نيابة عن وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد.
مهشيد رزاغي
- كان عضوا في فريق كرة القدم الأولمبي الوطني.
- ولد في 1954
- أعدم عام 1988. وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة عام في 1980 لبيعه الصحف المناهضة للحكومة.
- قتل وسط مذبحة الآلاف من السجناء السياسيين في عام 1988.
حبيب خبيري
حبيب خبيري (مكة)
- كان عضوا في المنتخب الوطني لكرة القدم
- ولد عام 1954.
- أعدم في عام 1984، وبحسب ما ورد اعتقل في عام 1983 بزعم أنه عضو في منظمة مجاهدي خلق.
نادر جهانباني
نادر جهانباني (مكة)
- كان بطلا في الفروسية وطيارا ومديرا للمنظمة الوطنية الإيرانية للرياضة.
- ولد عام 1928
- أعدم عام 1979، وأدين بتهم من بينها العمل ضد الأمن القومي، ونشر «الفساد على الأرض».
محمد جواد فافائي ساني
محمد جواد فافائي ساني (مكة)
- بطل محلي ومدرب ملاكمة.
- ولد عام 1995.
- حكم عليه بالإعدام في 9 يناير 2022. ولم تعلن السلطات عن موعد إعدامه.
ميترا حجازيبور
- أستاذة كبيرة في لعبة الشطرنج.
- ولدت عام 1993
- منعها الاتحاد الإيراني للشطرنج من المشاركة مع المنتخب الوطني بعد موسكو 2019.
سعيد ملائي
سعيد ملائي
- لاعب جودو أولمبي.
- ولد عام 1992
- انشق في عام 2019، وحصل على تأشيرة دخول لألمانيا لمدة عامين ثم حصل على الجنسية المنغولية.
- ووفقا لسعيد أخبره مدربه أن يخسر مباراة في بطولة العالم للجودو 2019 في طوكيو حتى لا يقاتل ساغي موكيو، أوقف الاتحاد الدولي للجودو عضوية إيران بسبب الحادث.
- في دورة الألعاب الأولمبية 2020، مثل مولاي منغوليا وفاز بالميدالية الفضية في فئة وزن 81 كجم رجال.
علي رضا فيروزجا
- هو معلم شطرنج كبير.
- من مواليد 2003
- قبل بطولة العالم السريع للشطرنج لعام 2019، أخبر اتحاد الشطرنج الإيراني أنه يريد تغيير جنسيته.
- حصل على الجنسية الفرنسية عام 2021 إلى جانب قدرته على تمثيل فرنسا.
- اعتبارا من أوائل عام 2022، حصل على المرتبة الثانية في العالم من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج.
دينا بوريونس
دينا بوريونس (مكة)
- بطلة في التايكوندو.
- ولدت عام 1992
- فرت إلى هولندا في عام 2015 وفازت بأول مسابقة دولية لها في بطولة بولندا المفتوحة 2015.
- من عام 2015 إلى عام 2021، حصلت على 34 ميدالية في مختلف المسابقات.
- في عام 2021، شاركت كجزء من فريق اللاجئين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.