شكرا لقرائتكم خبر هاربون من جحيم إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ ثورة 1979 ضايقت الحكومة الإيرانية عشرات الرياضيين، وسجنت وعذبت وأعدمت الكثيرين، بمن فيهم أبطال العالم والأولمبيون. بسبب انتقادهم للنظام أو العمل ضده.

واستهدف الملالي بعض الرياضيين لمشاركتهم في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ومن أشهر هذه الحالات إعدام نافيد أفكاري بطل المصارعة الذي شارك في مظاهرات عام 2018، وشنق بعدها بعامين فقط، وبالتحديد في عام 2020.

واختار العشرات من الرياضيين المنفى بعد تعرضهم لسوء المعاملة من قبل السلطات على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية، ففي أولمبياد طوكيو عام 2021، كان خمسة من 29 رياضيا في فريق اللجنة الأولمبية الدولية للاجئين من الإيرانيين. وتستعرض «مكة» أشهر عمليات الإعدام التي جرت للاعبين الإيرانيين الذين سقطوا ضحايا لبطش نظام ظالم لا يعرف الرحمة، ويعيش على سفك الدماء والقتل والتخريب.

نافيد أفكاري







بطل مصارع



ولد في 1993



شنق في 12 سبتمبر 2020 في سجن عادل آباد في شيراز.



وجهت إليه تهمة «العداء لله» وإهانة المرشد الأعلى وقتل ضابط أمن خلال احتجاجات على المصاعب الاقتصادية والقمع السياسي في 2017-2018.



فروزان عبدي

فروزان عبدي (مكة)





كانت كابتن المنتخب الوطني للكرة الطائرة.



ولدت في 1957



أعدمت في عام 1988. وحكم عليها في البداية بالسجن لمدة خمس سنوات في عام 1981 بسبب عضويتها في جماعة مجاهدي خلق.



ظلت رهن الاعتقال حتى إعدامها في سجن إيفين. تم إعدامها وسط نفس المذبحة التي تعرض لها السجناء السياسيون.



ماجد جمالي الفاشي





لاعب في الكيك بوكسر



ولد في 1988



شنق عام 2012 في سجن إيفين. تم القبض عليه في عام 2010 بزعم اغتيال عالم نووي إيراني نيابة عن وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد.



مهشيد رزاغي





كان عضوا في فريق كرة القدم الأولمبي الوطني.



ولد في 1954



أعدم عام 1988. وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة عام في 1980 لبيعه الصحف المناهضة للحكومة.



قتل وسط مذبحة الآلاف من السجناء السياسيين في عام 1988.



حبيب خبيري

حبيب خبيري (مكة)





كان عضوا في المنتخب الوطني لكرة القدم



ولد عام 1954.



أعدم في عام 1984، وبحسب ما ورد اعتقل في عام 1983 بزعم أنه عضو في منظمة مجاهدي خلق.



نادر جهانباني

نادر جهانباني (مكة)





كان بطلا في الفروسية وطيارا ومديرا للمنظمة الوطنية الإيرانية للرياضة.



ولد عام 1928



أعدم عام 1979، وأدين بتهم من بينها العمل ضد الأمن القومي، ونشر «الفساد على الأرض».



محمد جواد فافائي ساني

محمد جواد فافائي ساني (مكة)





بطل محلي ومدرب ملاكمة.



ولد عام 1995.



حكم عليه بالإعدام في 9 يناير 2022. ولم تعلن السلطات عن موعد إعدامه.



ميترا حجازيبور





أستاذة كبيرة في لعبة الشطرنج.



ولدت عام 1993



منعها الاتحاد الإيراني للشطرنج من المشاركة مع المنتخب الوطني بعد موسكو 2019.



سعيد ملائي

سعيد ملائي





لاعب جودو أولمبي.



ولد عام 1992



انشق في عام 2019، وحصل على تأشيرة دخول لألمانيا لمدة عامين ثم حصل على الجنسية المنغولية.



ووفقا لسعيد أخبره مدربه أن يخسر مباراة في بطولة العالم للجودو 2019 في طوكيو حتى لا يقاتل ساغي موكيو، أوقف الاتحاد الدولي للجودو عضوية إيران بسبب الحادث.



في دورة الألعاب الأولمبية 2020، مثل مولاي منغوليا وفاز بالميدالية الفضية في فئة وزن 81 كجم رجال.



علي رضا فيروزجا





هو معلم شطرنج كبير.



من مواليد 2003



قبل بطولة العالم السريع للشطرنج لعام 2019، أخبر اتحاد الشطرنج الإيراني أنه يريد تغيير جنسيته.



حصل على الجنسية الفرنسية عام 2021 إلى جانب قدرته على تمثيل فرنسا.



اعتبارا من أوائل عام 2022، حصل على المرتبة الثانية في العالم من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج.



دينا بوريونس

دينا بوريونس (مكة)