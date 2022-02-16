شكرا لقرائتكم خبر عن الجلد والسجن لمعمم شيعي انتقد النظام الإيراني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في ظل قمع المعارضين للنظام الملالي في طهران، أصدر القضاء الإيراني حكما، بالسجن لمدة ٥ سنين، والجَلد ومنع كافة الأنشطة الدينية في حق المعمم الشيعي المنتقد للنظام “آيت ‌الله محمد رضا نكونام”

وبحسب ما تداوله مدونون إيرانيون، فإن نكونام سُجن وجُلد لمرات عديدة في السنوات الماضية.

وجاء ذلك، بسبب مواقفه المعارضة للسلوك السياسي والديني للنظام الإيراني ومراجع الشيعة التابعة له.

يذكر أن المعارضة الإيرانية والشعب الإيراني عامة يعيش ظروف متردية في جميع أنواع الحياة، خاصة الاقتصادية، ما يظهر في كثير من الأحيان من تظاهرات واحتجاجات غضبة تنادي بسقوط النظام والموت لخامنئي.