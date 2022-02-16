شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتي يقدم استقالته.. ماذا حدث داخل مجلس الأمة؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

« قررت الاستقالة لأنني جئت للإنجاز والعمل .. لكن لا يمكن تنفيذ ذلك في هذه الظروف»، كان هذا ختام القول لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

وجاء ذلك اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخرا.

وبحسب ما ذكرته صحف كويتية، فقد أعرب الشيخ حمد جابر العلي عن أسفه الشديد لما آلت اليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية.

ونقلت القبس الكويتية عن الشيخ حمد جابر العلي في تصريح له:” لقد أقسمنا على المحافظة على المال العام وقمنا باتخاذ خطوات إصلاحية، وقانونية ولكن لا يمكن أن ننجز في هذه الأجواء وكأن المطلوب هو الفشل وليس الإنجاز”.

وتابع قائلا: الاستجوابات حق دستوري ولكن وجدت نفسي ومعي باقي الوزراء أننا غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي الذين ينتظرون منا الكثير.

ونوه وزير الدفاع أن هذا حق للنواب، إلا أن الممارسات النيابية تعطلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي.