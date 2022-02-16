انت الان تتابع خبر شيكا يلتحق بصفوف القيثارة الخضراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نادي الشرطة في بيان له: "وصل صباح اليوم، المحترف النيجيري جودوين شيكا لتدعيم صفوف فريق الشرطة في مبارياته المقبلة بالمرحلة الثانية من الدوري الممتاز".

وأضاف: "سيلتحق شيكا بصفوف الفريق بعد المباراة المقبلة أمام أربيل ضمن الجولة الـ 22".



وأصبح شيكا ضمن كشوفات الفريق في القائمة الرئيسية المُسجلة بشكلٍ رسمي، وسبق للاعب أن خاض عدة تجارب احترافية، آخرها مع فريق ماشا المبارك في الدوري الأوزبكي.

يذكر أن فريق الشرطة يتصدر الدوري العراقي برصيد 57 نقطة، مبتعدا عن أقرب منافسيه فريق الزوراء بفارق 15 نقطة.

