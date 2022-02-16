برلماني: الحكومة المقبلة عليها التركيز على ثلاثة محاور

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، إن "الحكومة المقبلة عليها تبعات كثيرة وتراكمات من الفترات السابقة تستوجب منها وقفة جادة للتصدي لها وفق معطيات مختلفة"، مبينا ان "الحكومة وبغض النظر عن الية تشكيلها فانها ينبغي ان تركز على ثلاثة محاور اساسية ومهمة".واضاف الشمري، ان "المحور الاول هو الاقتصادي مع ضرورة التركيز فيه على اعادة سعر صرف الدولار لخلق حالة من القوة الشرائية للمواطن تخفف عنه كاهل متاعب الحياة وتوفير فرص العمل للشباب وتنشيط الاستثمار"، لافتا الى ان "المحور الثاني هو المحور الأمني والذي يعتبر الأساس في جميع المفاصل التي تؤدي الى الاستقرار والتقدم والتنمية".

وتابع ان "المحور الثالث هو الخدمي وخصوصا منها تحسين الواقع الكهربائي في البلد والذي أصبح مشكلة حقيقية للشعب العراقي"، مشددا على ان "المحاور الثلاثة تعتبر الاساس في بناء المجتمع وترسخ قضية البناء والتعمير خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يحتاج فيها العراق الى قوة اقتصادية وأمن وتوفير خدمات".

