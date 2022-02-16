'اوبك': لا يوجد حل فوري لارتفاع أسعار النفط

وقال إيتوا، الذي يشغل أيضا منصب وزير الطاقة في الكونغو، بمؤتمر للطاقة في الرياض أن "قدرة الدول المنتجة للنفط على زيادة المعروض من الخام تتضاءل بسبب نقص الاستثمار في القطاع".

واضاف إن "مهمة المنظمة هي استقرار السوق وتحقيق التوازن مع مراعاة أن إمدادات النفط الآن ليست كافية، وذلك لأن شركات النفط لا تستثمر بما يكفي".



واشار ايتو الى ان "هناك ارتفاع سريع في الطلب وعلينا التعامل مع ذلك، علينا الاستثمار بأسرع ما يمكن حتى يلبي المعروض الطلب".

ولفت إلى أن " إنتاج النفط زاد خلال الأشهر الماضية لكن لا تزال هناك فجوة بين الأهداف والإنتاج"، وتساءل: "كم من الوقت يحتاج إنتاج المزيد من الخام؟".

وتابع رئيس المنظمة قائلاً: "نحتاج التزاما من جميع الأطراف بشأن الإمدادات بما في ذلك البلدان غير الأعضاء في "أوبك+"، أعضاء المنظمة ملتزمون بزيادة الاستثمار وإنتاج المزيد من الخام لكن الأمر يستغرق وقتا".

