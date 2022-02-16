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الحلبوسي يتوجه الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر البرلمان العربي

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بغداد - ياسين صفوان - توجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، الى العاصمة المصرية القاهرة لحضور المؤتمر الرابع للبرلمان العربي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يرافقه وفد نيابي توجه إلى القاهرة في زيارة رسمية، للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي".

واضاف ان "الوفد سيشارك ايضا في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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