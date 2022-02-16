شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية للنواب: منطقة صناعية ببشاير الخير وسيتم تعويض أصحاب المحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ضرورة رفع الوعى لدى المواطن بأهمية جهود الدولة في التصدي للعشوائيات، وتوفير بدائل حضارية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين محمود قاسم، محمد جبريل، بشأن تباطؤ الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية عن إستكمال إجراءات نقل باقي السكان الذين تم إخلائهم من مساكنهم بمنطقتي" نجع إسو، ونجع الألومنيوم " بمنطقة مينا البصل إلى مساكن بشائر الخير، حيث إنه تم نقل بعضهم لمساكن بشائر الخير بالإيجار.

وأشار النواب في طلب الاحاطة إلى أنه تبين من عمليات الإخلاء عدم وجود استراتيجية واضحة لتوفير سكن بديل، محلات بديلة، أو تعويضات بالرغم من إفادة وزير النقل بسداد مبالغ تعويضات بلغت 900 مليون جنيه.

وأضاف السجيني: "الأمر ليس مجرد فواتير انتخابية ونجاح فكرة بشاير الخير هو نجاح لثقافة مجتمعية هامة وما يتم دفعه من أموال هى أرقام زهيدة والأهم هو مواجهة العشوائيات".

بدوره، عقب محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف على ما تردد حول عدم تعويض بعض أصحاب المحال، قائلا "تم عقد اجتماع مع رئيس الوزراء لبحث الأمر".

ونوه المحافظ إلى أن منطقة بشائر الخير ستشهد إنشاء منطقة صناعية ومحلات بشاير الخير بالتنسيق مع المحافظة، وسيتم تعويض أصحاب المحال، قائلا: "أتابع الأمر بشكل كامل".

وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "الحصول على التعويضات يقترن بتقديم الإثباتات".

كما شهدت لجنة الإدارة المحلية مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النواب أحمد مهني وعلي الدسوقي وعمر الغنيمي، بشأن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال رصف محوري شارعي أحمد أبو سليمان وترعة المنتزة المردومة، خاصة وأنهما يربطان محور المحمودية الجديد مع شارعي مصطفي كامل وميدان الساعة، مما يساعد علي تحقيق المستهدف من إنشاء محور المحمودية وتيسير حركة المرور بها.

وقال النائب علي الدسوقي، إن حلم محور المحمودية طال انتظاره، لكننا كنا نأمل بحل مشكلة المرور في الإسكندرية ولم يؤدي ثماره بالشكل الكامل، حتي إن المحافظ في نوة الإسكندرية الأولي لم يستطيع التحرك لساعات بسبب الازدحام، والأهالى فى وسط الإسكندرية لم يستطيعوا الذهاب إلى أهمالهم هذا اليوم، الأمر الذى يستوجب سرعة الانتهاء من الشوارع العريضة ومنها أبو سليمان والترعة المردومة".

ولفت النائب أحمد مهني، فى استعراضه لطلب الإحاطة إلى أن شارع الترعة المردومة يتجاوز عرضها 70 مترا وذو اتجاهين، لكن يصعب مرور السيارات بها، لعدة أسباب في مقدمتها الرصيف المتهالك والزوايا المتعددة التي تخدم جميعة ما ولا يتعدى عدد الأفراد بكل منها في صلاة الجمعة 10 أفراد، وطالبنا عدة مرات بإعادة الرصف لكن الإشكالية في التمويل، وشدد "مهني" على أهمية إلغاء التكاتك التي تسير في الطريق من شارع مصطفي كامل وحتي القومية العربية دون حساب لأى أحد.

ولفت "مهني" إلى أن محور المحمودية كان حلم طال انتظاره، لكنه يخدم بشكل كبير لمن يتجه نحو المعمورة فقط، الأمر الذي علق عليه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بتأكيده أنه سبق وكان هناك خطأ تصميمي في كيرف أحد المحاور لدي النائب محمد الحسيني وتم حلها.