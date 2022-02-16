شكرا لقرائتكم خبر عن وفد النواب لمحافظ أسوان: المحافظة تحظى باهتمام القيادة السياسية والزراعة أولوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، الذى بدأ زيارته لمحافظة أسوان اليوم، للوقوف على عدد من المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة والرى ومتابعة خطة الوزارات المختلفة للنهوض بمقومات الزراعة في المحافظة باعتبارها إحدى المحافظات الحدودية.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن اللجنة تحرص دائما على تقديم الدعم لقطاع الزراعة والرى والعمل على تذليل أي عقبات تواجه خطط التنمية والتطوير بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، وذلك تماشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يسعى جاهدا للقضاء على كافة المشكلات بمختلف القطاعات وذلك بحلول جذرية من خلال المشروعات القومية الضخمة.

وتابع الحصرى:" ويحظى قطاع الزراعة والرى بجزء كبير منها مثل مشروعات استصلاح الأراضى وتبطين الترع بالإضافة الى مشروع حياه كريمة الذى يستهدف تطوير الريف المصرى بتكلفة تصل الى 800 مليار جنيه، وتحظى محافظة أسوان بإهتمام كبير وغير مسبوق من قبل القيادة السياسية، على مختلف المستويات والقطاعات، وهو الأمر الذى كان واضحا خلال زيارة الرئيس لأسوان مؤخرا وافتتاحه عدد من المشروعات القومية بالصعيد".

ومن المقرر أن يتفقد الوفد البرلماني خلال زيارته لأسوان، زراعة القصب بالشتل، ومصنع كوم امبو للسكر، وفرع الشركة الزراعية المصرية التابعة للبنك الزراعى بكوم امبو، بالإضافة الى عقد لقاء جماهيرى بالمزارعين والتنفذيين بالمحافظة للاستماع الى كافة المشكلات، وكذلك من المقرر ان يزور الوفد، شركة كيما للأسمدة للوقوف على أوضاعه.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.