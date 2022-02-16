شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية النواب" يحذر من التعدى على أراضى الزراعة بالإسكندرية.. والمحافظ يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من عودة حالات التعدى على الأراضى الزراعية، قائلا: "هذه قضية أمن قومى وغير مسموح بتكرار التعدى على الأراضى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد السجيني المنعقدة اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن محافظة الإسكندرية، حيث عقب محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف بتأكيده أن المخالفات ترجع لقصور فى الأحياء.

وكشف المحافظ أنه خلال المرحلة السابقة تمت إحالة 31 قضية للنيابة عسكرية، ويتم الاستمرار فى الإحالات لتحقيق مبدأ الردع.

بدوره، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية: "علينا تحقيق التوازن بين حق الدولة وحق المواطن الذى يريد سكن والحكومة عليها أن تمكن المواطن من الحصول على الرخصة لمواجهة أزمة مخالفات البناء"، مضيفا: "منظومة الترخيص يجب أن يتم الإنجاز فيها وإيجاد وسائل مختلفة لكافة الفئات والاهتمام بفكرة المطور العقارى أيضا".