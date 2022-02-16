شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الاسكندرية يؤكد استعداده للحضور للبرلمان كل شهرين لبحث أوجه القصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، استعداده للحضور للمجلس النيابي كل شهرين لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب في شأنها، وذلك للوقوف علي أبرز أوجه القصور والسلبيات لمعالجتها، قائلا: "مقدرش أتأخر على أى جلسات لمجلس النواب، إحنا بنسعي جاهدين للعمل من أجل صالح الشعب".

وأضاف "الشريف"، خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن محافظة الإسكندرية، قائلا : " أنا مش جاي عشان ادافع عن الأجهزة التنفيذية، إنما لأقف على أوجه القصور الموجودة من جانب نواب المحافظة".

وتابع "الشريف" أن محافظة الاسكندرية تحتاج الكثير، وعلينا العمل سويا من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، والمشاكل القائمة ومنها مشكلة الباعة الجائلين ممن "غزوا الشوارع" علي حد وصفه.

ولفت محافظ الاسكندرية، إلي المشاكل أيضا التي تواجه المحافظة وفي مقدمتها التغييرات المناخية فضلا عما يواجه الصرف الصحي بالمحافظة، لاسيما مع ارتفاع منسوب مياه البحر، قائلاً : " الحديث عن الدراسات التي أجرتها جامعة الاسكندرية، باعتبارها بيتاً للخبرة، عن تضاعف كمية الأمطار خلال عدة سنوات قليلة عن 10 أضعاف الكمية الحالية، قصه ضخمة محتاجة الكثير من التفكير والتخطيط".

بدوره علق المهندس سامح فرج نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، تعقيباً علي المطالبات البرلمانية بشأن أهمية التنسيق مع الجهات المختصة ومنها وزارة الداخلية قبل إنشاء أي كوبري أو محور، بتأكيده أن الهيئة تقوم بالتنسيقات مع الجهات المحلية المعنية في المحافظة قبل تنفيذ أي مشروع.

كانت اللجنة قد استهلت اجتماعها اليوم الأربعاء، بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من "السجيني" بشأن إعادة تخطيط وتحديث الرؤية التصميمية لمحاور ومداخل حي العجمي بمناطق شاطئ النخيل وأبو يوسف والزراعيين والصفا بمحافظة الاسكندرية، والذي كان يتعين من خلالها إنشائه حل الأزمات المرورية بهذه المنطقة، وتبعات ما تم الانتهاء إليه في اجتماع سابق للجنة الإدارة المحلية من حيث تشكيل لجنة من المرور والمحافظة لبحث تداعيات الأمر.