شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ينعى المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، الذى وافته المنية صباح اليوم، الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

وأشار "مطر" في برقية التعزية أن الفقيد كان شخصية قضائية كبيرة يجمع بين الكفاءة والمهنية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.