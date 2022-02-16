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رئيس مجلس النواب ينعى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق

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القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق الذى توفي- صباح اليوم- بعد صراع مع المرض.

 

 

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية:" بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.

 

 

وأردف رئيس مجلس النواب: "أن مصر فقدت شخصية قضائية كبيرة ، ونموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن ."

 

 

 

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية : "نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد ، وللقضاء المصرى ، داعين  المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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