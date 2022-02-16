رئيس مجلس النواب ينعى المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق الذى توفي- صباح اليوم- بعد صراع مع المرض.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية:" بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره ، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.

وأردف رئيس مجلس النواب: "أن مصر فقدت شخصية قضائية كبيرة ، ونموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن ."

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية : "نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد ، وللقضاء المصرى ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

إنا لله وإنا إليه راجعون.