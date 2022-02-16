سويسرا تلغي معظم قيود كورونا وتبقي على الإلزام بوضع الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف- (د ب أ):

تحتفل سويسرا بـ "يوم الحرية" غدا الخميس عندما يتم إلغاء مجموعة من قيود كوفيد- 19 على الحياة العامة.

وأعلنت الحكومة اليوم الأربعاء أن الأشخاص غير الملقحين سيتم السماح لهم مجددا بدخول المطاعم والمنشآت الثقافية والترفيهية.

وسيتم إلغاء وضع حد أقصى لعدد الأشخاص الذين يلتقون على انفراد إلى جانب الإرشادات التي تطلب من الموظفين العمل عن بعد، كما سيتم الإبقاء على الإلزام بوضع الكمامات في المواصلات العامة ومنشآت الرعاية الصحية. ويتعين أيضا على طواقم دور رعاية المسنين الاستمرار في وضع الكمامات.

وذكرت الحكومة أن الوضع الوبائي في البلاد مستمر في التحسن.