الرئيس زيلينسكي يتفقد قوات بلاده خلال تدريبات شمال غربي أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف- (د ب أ):

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات التي تجري تدريبات عسكرية بالقرب من مدينة ريفنا شمال غربي البلاد، وسط تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة من غزو روسي محتمل.

واستخدمت القوات الأوكرانية في التدريبات طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة حربية ومدفعية وقاذفات صواريخ متعددة وصواريخ مضادة للدبابات. وحصلت كييف في الآونة الأخيرة على بعض الأسلحة من الحلفاء الغربيين.

وتلقت أوكرانيا عدة مئات من الأطنان من الأسلحة والذخيرة من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) ردا على حشد هائل للقوات الروسية على حدودها.