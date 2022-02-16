مكالمة مع الأم تتسبب في إنهاء حياة أب لابنته في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

قتل أب ابنته، بضربها على رأسها بقطعة حديدية، بقرية بنى صالح التابعة لمحافظة الفيوم.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بوفاة "م ي ق" 15 عاما .

كشفت تحريات المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء ياسر صلاح مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن خلافا وقع بين الأب والأم، ما دفعها إلى ترك المنزل و الذهاب لأسرتها بقرية بنى صالح.

وأضافت التحريات أن الأب كان خارج المنزل، وعندما عاد شاهد ابنته و هى تتحدث مع والدتها تليفونيا، ما دفعه إلى تعنيفها، ثم أحضر قطعة حديدية "عبارة عن جزء من قطع غيار جرار زراعي" يعمل عليه، وضربها على رأسها، ما أدى إلى سقطوطها غارقة فى دمائها، ثم أدعى وقوعها من شرفة المنزل .

جرى القبض على الأب وأخطرت نيابة مركز الفيوم، والتى قررت استدعاء الطبيب الشرعى لتحديد سبب الوفاة ومباشرة التحقيقات.