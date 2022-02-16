"الصناعات الهندسية" تبحث مع وزيرة الصناعة قرار المركزي حول قواعد الاستيراد غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تجتمع غدا مع وزيرة الصناعة والتجارة لبحث عدة ملفات خاصة بالغرفة، على رأسها قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية.

وأوضح المهندس، لمصراوي، أن الاجتماع سيتطرق لبحث تأثير القرار على الصناعة، وخاصة بعد تصريح محافظ البنك المركزي بأنه لا رجعة في قواعد تنظيم الاستيراد.