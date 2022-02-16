التجاري الدولي يطلق نظامًا جديدًا لتحديد أسعار العائد حسب قطاعات العملاء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) إعادة هيكلة ما يقدمه لمختلف قطاعات الأعمال، والأفراد، والشركات، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من منتجات وخدمات للارتقاء بالتجربة المصرفية لتتناسب مع احتياجات ومتطلبات كل شريحة على حدة.

وقال البنك، في بيان له اليوم الأحد، إن عملية إعادة الهيكلة تضمنت تعديلات في تعريفات ومحددات كل قطاع من العملاء، لتزويد كل عميل بالعديد من الخيارات ومنحه أقصى استفادة من مزايا كل قطاع بما في ذلك، حجم الادخار والتمويل وإيرادات الشركات والمنشآت.

وأضاف أن أهم مزايا إعادة الهيكلة تمشل تحديد أسعار الودائع لأجل وحساب التوفير "Savers" بالجنيه المصري لكل قطاع، بغض النظر عن المبلغ طالما تم تحديد قطاع الأعمال المناسب للعميل لدى البنك.

وقال رشوان حمادي، رئيس قطاعات العملاء ومنتجات التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، إن هيكل الأسعار الجديد الذي تم تصميمه مؤخرًا هو الأول من نوعه في مصر، حيث يركز على تلبية احتياجات العملاء وتحقيق أهدافهم المالية مع تزويدهم بتجربة بنكية مصمّمة خصّيصًا لهم.