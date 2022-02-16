محافظ البحيرة: طفرة متوقعة لميناء صيد رشيد في الإنتاج السمكي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة إن هناك خطة واعدة وضعتها المحافظة للتوسع فى تنمية مشروعات الإنتاج السمكي، وتوفير الأسماك بالأسعار الاقتصادية لضبط الأسواق.

جاء ذلك خلال استقباله، اللواء إسلام الرياني، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأسماك، اليوم الأربعاء، لبحث سبل التعاون والتوسع فى مشروعات الإنتاج السمكى وتشغيل ميناء الصيد برشيد.

وأشاد رئيس الشركة الوطنية بميناء الصيد برشيد والذي يعد الأول من نوعه بمصر مشيرًا إلى إضافة 100 مركب جديد بالشركة الأمر الذى سيؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى وجود خطة لإنشاء مصنع للغزل بالميناء وعمل القزق بالمواصفات الدولية وتنفيذ ثلاجتين وتوفير أسطول من السيارات لنقل الأسماك بالمنافذ وطرحها للمواطنين بالأسعار الاقتصادية.

عقب الاجتماع تفقد المحافظ البحيرة وضيفه مشروع إنشاء ميناء الصيد الجديد برشيد، والذي من المنتظر أن يحقق طفرة تنموية في مجال صيد الأسماك والصناعات المرتبطة بها في البحيرة، لكونه يعد أول ميناء صيد متكامل على مستوى الجمهورية، ويقام على مجرى فرع النيل برشيد لخدمة صيادي رشيد وزيادة الثروة السمكية بمصر وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

والميناء مقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه، وهو مكون من 12 مبنى ورصيف بطول 850 م وسعة الميناء 60 مركب / ساعة.

ويضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4 آلاف متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله بنسب تنفيذ 87 % ومن المقرر الانتهاء من الأعمال في يونيو المقبل.