روسيا ترسل مقاتلات فرط صوتية مسلحة إلى سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 9 دقائق

أرسلت روسيا طائرات مقاتلة من طراز ميغ 31K مزودة بصواريخ كينزال تفوق سرعتها سرعة الصوت، وقاذفات طويلة المدى، من طراز “توبوليف تو -22 إم” إلى قاعدتها الجوية في سوريا لإجراء مناورات بحرية، وفق ما قالت وكالة أنباء “إنترفاكس” نقلا عن وزارة الدفاع الروسية.

وستشارك الطائرات المرسلة إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية، في تدريبات بشرق البحر المتوسط، في إطار تصاعد النشاط العسكري الروسي وسط مواجهة مع الغرب بشأن أوكرانيا والأمن في أوروبا.

وأعلنت موسكو يوم 20 يناير الماضي أن أسطولها البحري سينظم مجموعة من التدريبات تشمل جميع أساطيلها من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي، بمشاركة 10 آلاف جندي و 140 سفينة حربية وعشرات الطائرات.

وتسيطر روسيا، الحليف القوي لنظام بشار الأسد، على منشأة طرطوس البحرية، أيضا.

المحلل العسكري في معهد أبحاث السياسة الخارجية ومقره الولايات المتحدة، روب لي، قال إن روسيا أرسلت طائرات مقاتلة بصواريخ كينزال للمرة الأولى العام الماضي بعد توسيع المدرج في القاعدة للتعامل مع مثل هذه الطائرات.

وقال إن عمليات الانتشار تشير إلى تنامي الوجود العسكري الروسي في الشرق الأوسط وقدرة موسكو على العمل في مناطق مختلفة واستعراض قوتها.

وقالت وسائل إعلام روسية إن صاروخ كينزال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت يمكن أن يضرب أهدافا على بعد ألفي كيلومتر.

وتابعت “إنه أحد الأسلحة الاستراتيجية العديدة التي كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2018″.

وتأتي هذه المناورات على هامش توترات شديدة بين موسكو والدول الغربية التي تتهم الكرملين بالتحضير لغزو جارتها أوكرانيا، وفي حين يلوح انفراج بسيط مع الإعلان عن بدء انسحاب عدد من الجنود الروس المحتشدين عند الحدود الأوكرانية والبالغ عددهم 100 ألف.