السودان.. استدعاء سفراء بعد مشاركة سيارات دبلوماسية أجنبية في التظاهرات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 16 - فبراير - 2022 3:37 مساءً

أفادت وسائل إعلام سودانية بأن وزارة الخارجية، استدعت رسميا سفير إحدى الدول العربية، و3 سفراء دول غربية، احتجاجا على مشاركة سيارات دبلوماسية تتبع لهم في التظاهرات التي تشهدها الخرطوم.

قالت صحيفة “السوداني” (مستقلة)، إن وزارة الخارجية استدعت رسميا سفير إحدى الدول العربية، و3 من سفراء الدول الغربية (دون أن توضح هوياتهم)، وأبلغتهم احتجاجها على مشاركة سيارات دبلوماسية تتبع لهم في التظاهرات التي تشهدها الخرطوم، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشارت الصحيفة أن سفير الدولة العربية تقدم باعتذار إلى الحكومة السودانية، بعدما أوضح أن أحد السائقين في السفارة استغل السيارة دون علمهم بتلك التظاهرات.

ولم يصدر تعليق فوري من الخارجية السودانية حول ما ذكرته الصحيفة، لكن في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، اعتبر مجلس السيادة السوداني أن نشاطات بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم “مخالفة للأعراف الدبلوماسية ومنتهكة لسيادة البلاد”.

واستمع المجلس، وفق بيان آنذاك، إلى إفادة من وزير الخارجية المكلف علي الصادق، حول العلاقات الخارجية، ونشاطات بعض البعثات الدبلوماسية المقيمة في الخرطوم والمخالفة للأعراف الدبلوماسية والمنتهكة لسيادة البلاد (من دون تحديدها).

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك (قبل الاتفاق معه على العودة لرئاسة الحكومة واستقالته عقب ذلك)، واعتقال مسؤولين وسياسيين.