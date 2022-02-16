أمريكا تتهم الصين بـ”التراجع عن التزامات التجارة الحرة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ 35 دقيقة

اتهمت الولايات المتحدة الصين بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وقالت إنها “تستكشف طرقا جديدة لمكافحة الممارسات التجارية الصينية العدوانية”.

وفي تقريره السنوي حول امتثال الصين لقواعد منظمة التجارة العالمية، قال مكتب كاثرين تاي، الممثلة التجارية الأمريكية يوم الأربعاء إن “الصين لا تفي بالوعود التي قطعتها لفتح أسواقها أمام المنافسة الأجنبية عندما انضمت إلى المنظمة عام 2001”. ومنظمة التجارة العالمية مقرها جنيف وتضم 164 دولة.

وأضافت كاثرين تاي: “أصرت بكين بدلا من ذلك على نهجها غير السوقي الذي تقوده الدولة، ووسعته في الاقتصاد والتجارة، سياسات وممارسات الصين تتحدى فرضية قواعد منظمة التجارة العالمية، وتتسبب في ضرر جسيم للعمال والشركات بجميع أنحاء العالم”.

وأشار التقرير إلى أن: “قيادة الصين تبدو واثقة من نهجها غير السوقي في التعامل مع الاقتصاد والتجارة، ولا تشعر بالحاجة إلى الامتثال للمعايير العالمية”.

وذكر مكتب كاثرين تاي أنه “يواصل التحدث مع بكين بشأن تغيير حقيقي في نظامها الاقتصادي والتجاري”.

وأضاف أنه “يعمل مع حلفاء ومنظمة التجارة العالمية للضغط على الحكومة الصينية”.

وجاء في التقرير أن “واشنطن تستكشف طرقا جديدة أيضا لاستخدام أدوات التجارة المحلية بشكل استراتيجي حسب الحاجة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع الصين”.