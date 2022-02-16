أردوغان يتحرك لعقد قمة بين بوتين ونظيره الأوكراني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيجري محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمعرفة موقفه من فكرة الاجتماع الثلاثي بين الرؤساء الثلاثة التركي والروسي والأوكراني.

وأضاف أردوغان في تصريحات اليوم الأربعاء: “سأطلب من بوتين رأيه في لقاء ثلاثي بحضور الرئيس الأوكراني”، مؤكدا عزمه متابعة الموضوع عن كثب.

وسبق أن عرض أردوغان عدة مرات مبادرة لتنظيم قمة بين زيلينسكي والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتسوية الأزمة المستمرة في العلاقات بين البلدين منذ 2014.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد جدد التأكيد مطلع الأسبوع الحالي على استعداد أنقرة لدعوة من قبل الرئيس التركي لاستضافة اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي وقت سابق، أشار الكرملين إلى أن “بويتن مستعد للقاء أي شخص لكن من الضروري فهم ما الذي سيناقش في هذا اللقاء وما هي نتيجته”.

وكان بايدن قد تحدث مع بوتين، السبت الماضي، محذرا مرارا من التكاليف الباهظة التي ستتحملها موسكو، بما في ذلك عقوبات ضد الشركات الروسية.

ووفقا لمسؤول أميركي، من المحتمل أن تتغير حسابات بوتين عندما يقارن بين تكاليف غزو أوكرانيا وما يمكن أن يحصل عليه من المفاوضات.

وتضغط موسكو من أجل الحصول على مجموعة من الضمانات الأمنية من الغرب والتي منها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي في المستقبل.

وقد لاحظ العديد من المسؤولين، وفقا لنيويورك تايمز، أن بوتين يمكن أن ينتظر حتى آخر لحظة ممكنة لاتخاذ قرار، وإعادة تقييم خياراته باستمرار.

وتقول الصحيفة إن المسؤولين الأميركيين لن يتحدثوا عن الكيفية التي يعرفون بها ما يدور في ذهن بوتين، “حرصا على الحفاظ على مصادرهم الحالية”.

وأضافت “من الصعب معرفة نية أي زعيم استبدادي، لكن بوتين، الذي بدأ حياته المهنية كضابط مخابرات، يشكل تحديا خاصا”.

وترجع أسباب هذا التحدي إلى أن بوتين يتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية، وفي كثير من الأحيان يحظر تدوين الملاحظات، ويتحدث قليلا لمساعديه، وهناك حد لكم المعلومات التي يمكن أن تعرفها وكالات المخابرات عن نواياه وتفكيره.