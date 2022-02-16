لأول مرة.. إيران تستورد سلعاً من العراق بـ 920 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

قال مسؤول إيراني، إن بلاده استوردت سلعا أساسية بقيمة 920 مليون دولار من العراق، عبر أرصدة إيران المجمدة في البلد الجار.

وأوضح حميد حسيني، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، في تصريح لوكالة “فارس”، أن “صادرات إيران سجلت 7.280 مليار دولار إلى العراق في الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الجارية فترة 21 آذار 2021 حتى 20 يناير2022، ولأول مرة تم استيراد سلع بقيمة 920 مليون دولار من العراق خلال هذه الفترة”.

وقال إن “صادرات العراق إلى إيران سنويا تلامس 100 مليون دولار، وعبر تصديرها 920 مليون دولار في الشهور العشرة الأولى صعد العراق إلى المرتبة 6 من 26 في ترتيب الدول المصدرة إلى إيران”.

وأشار أن الواردات من العراق تمت عبر الأرصدة الإيرانية المجمدة، مبينا أنه تم توريد بعض السلع الأساسية مثل القمح والسويا إزاء جزء من هذه الأرصدة.

واعتبر المسؤول الإيراني، أن التوريد من العراق يؤدي إلى عدم التبادل التجاري الأحادي ويساعد بتنمية العلاقات التجارية البينية، معربا عن أمله باستمرار وتيرة الواردات في الشهور القادمة.

بريطانيا تتجه لسداد ديونها لإيران

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، إنها “تأمل بأن تكون بريطانيا قريبا في وضع يمكنها من دفع الدين المتأخر البالغ 400 مليون جنيه إسترليني (542 مليون دولار) لإيران”، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” نقلا عن تقرير إيراني حول مكالمة هاتفية بين تروس ونظيرها في طهران، حسين أمير عبد اللهيان.

وكان مسؤولون في الحكومة البريطانية “يستكشفون السبل القانونية لتسديد ديون بريطانيا التاريخية، إلا أن العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران جعلت الأمر صعبا”، وفقا للصحيفة.

ولم تطلع وزارة الخارجية البريطانية المراسلين والصحفيين على المكالمة سابقا، ولكن عندما اتصلت الصحيفة بها للتعليق، أكدت أنها (المكالمة) جرت، الاثنين.