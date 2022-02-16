أردوغان يكشف تفاصيل زيارته للإمارات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 فبراير 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالزيارة التي قام بها إلى دولة الإمارات واستمرت يومين عقد خلالها مباحثات مع القيادة الإماراتية وشهدت أيضا توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات.

وقال أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة عودته من دولة الإمارات إن “زيارتي لدولة الإمارات تمت بنجاح وعقدنا اجتماعات مثمرة للغاية مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في اليوم الأول”.

وأضاف: “ناقشنا في دولة الإمارات الخطوات المشتركة التي يمكن أن نتخذها لمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين ولاحظنا بسرور أن الرغبة في الحفاظ على الزخم المكتسب في تعاوننا والمضي قدما فيه أمر متبادل”.

وتابع: “أكدنا دعمنا لأمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعتقد أن زيارتي تشكل خطوة مهمة في دفع تعاوننا مع دولة الإمارات إلى آفاق جديدة بزخم قوي”.

وأشار أردوغان إلى أنه “خلال زيارتنا تلقينا تقديرا من إخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكرهم مرة أخرى على كرم الضيافة التي أُبديت لي ولوفدي”.

وغادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دولة الإمارات مساء أمس، بعد زيارة دولة استغرقت يومين، قوبل خلالها بحفاوة بالغة حيث استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأعرب عن ترحيبه به.

حفاوة تبرز كرم الضيافة والقيم والمبادئ الإماراتية الأصيلة، وتعبر في الوقت نفسه عن الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتلك الزيارة وتقديرها لضيف الدولة الكبير.

ورسمت دولة الإمارات لوحة مبدعة في سماء وأرض البلاد ترحيبا بالرئيس التركي لدى وصوله إلى قصر الوطن، حيث رافق موكب الضيف ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر.

وبالتزامن مع ذلك، حلق فريق “فرسان الإمارات” الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر احتفاء بزيارة الضيف لترسم علم تركيا في سماء القصر، فيما قدمت فرقة الفنون الشعبية عروضها الفلكلورية التراثية المتنوعة.

ثم اصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس التركي إلى منصة الشرف وعٌزف السلام الوطني لكل من الجمهورية التركية ودولة الإمارات، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة أردوغان.