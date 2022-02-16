شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أوكرانيا يرفض إجلاء الحكومة عن كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الأربعاء، أن حكومته الخليج 365 العمل في كييف، ولن تخرج منها، ولا توجد هناك “عمليات إجلاء وهمية” على خلفية الوضع المتفاقم حول أوكرانيا.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، قال شميهال: “نحن نعمل في كييف. لا نسمح بأي عمليات إجلاء وهمية ولا ذعر في ظل ظروف الضغط، نعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع”.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد روجت إلى أن بعض ملوك المال وكبار رجال الأعمال يغادرون البلاد على متن رحلات الطيران العارض وسط تفاقم الأوضاع.

والاثنين دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جميع الموظفين الحكوميين الذين غادروا البلاد للعودة إلى أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وذكرت وسائل إعلام غربية في وقت سابق أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بأن روسيا اختارت 16 فبراير موعدا لشن “غزو واسع النطاق” لأوكرانيا.

ونفت موسكو مرارا وجود أي نية لديها لمهاجمة أوكرانيا، مشيرة إلى الغرب يؤجج الهستيريا حول هذا الموضوع كتغطية لتعزيز حشود الناتو بالقرب من الحدود الروسية.